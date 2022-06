LA SICILIA: “Pelligra al ‘Massimino’ per battezzare la Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Una direzione ed un significato occuperà la giornata in programma. Quella dell’orgoglio rossazzurro. “Incanto puro che emerge tra i suoi tifosi, uniti e compatti, nella sua accezione più bella – riporta il quotidiano –, a distanza di anni con un comunicato che in sostanza ribadisce come la Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro meriti la cornice migliore che definisca la fiduciosa ripartenza: sciarpe, striscioni, cori e bandiere. ‘Radici forti non temono tempeste’ è lo slogan di pura catanesità che in Curva Nord e Sud hanno tenuto a rimarcare in occasione di quella che sarà una festa inedita. Il perchè di quest’ultimo passaggio è presto detto. Ciò che era nell’aria ha trovato conferme nel pomeriggio domenicale: la presenza di Ross Pelligra anche all’Angelo Massimino suggellerà un passaggio di testimone che vivrà la sua prima, e di certo emblematica dato lo scenario, fase”. Un’atmosfera che, “a tre mesi dall’ultimo quadro rossazzurro all’ex Cibali, ha tutta la sensazione di presentarsi speciale”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***