PELLIGRA a Sky: “Catania ce l’ho nel sangue, il nostro un progetto per la gente”

Ross Pelligra concede un’intervista ai microfoni di Sky Sport, a proposito dell’interesse ufficialmente manifestato per il Catania Calcio: “Perchè Catania? Perchè ce l’ho nel sangue, le radici della mia famiglia sono qui. E perchè siamo consapevoli delle potenzialità del club della nostra città di origine. Questo progetto non è solo per noi del Pelligra Group, è anche per la gente. Vogliamo un club per la gente di Catania e per le sue generazioni future. E chi ne sarà coinvolto lo farà non soltanto per interesse personale ma anche per la gente. Da uomo d’affari devo badare al profitto, ma la priorità, la nostra missione, è garantire al club un futuro sostenibile. Lo fazzu per mio nonno, per i miei genitori, per tutti i siciliani che hanno voglia di calcio. Molti mi chiedono come mai voglio cominciare dalla D e non da altre parte: è una sfida. La gente di Catania è vera, è di cuore. E io sono della vecchia scuola: mi hanno sempre insegnato che devi lavorare con fatica per ottenere qualcosa. Uno dei sogni che ho, da quando sono piccolo, è sempre stato quello di tornare in Italia: amo il clima temperato, che è quello della Sicilia. Mi comprerò una casa a Catania, la gente qui mi capisce: quando torno qui, mi parla, mi sento a casa. Mi piace stare qui. Il mio sogno, il mio piano, è di avere una base anche qui, dove sono le mie radici”. Conclude l’intervista dicendo “Forza Catania” e mandando “tanti baci per Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***