LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Da Baiocco a Lodi, i candidati schierano i miti del Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Alcuni dei gruppi interessati al Catania propongono l’eventuale ingresso in società di figure di ex rossazzurri mai dimenticati dalla tifoseria. Ne parla l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport sottolineando come il gruppo Maestri abbia “messo in vetrina Davide Baiocco come responsabile del vivaio”. Giovannone, invece, ha già annunciato che in caso di successo il primo acquisto sarebbe Francesco Lodi (primo anno in campo, poi dirigente). Sono i primi nomi “spesi – si legge – per capire l’umore della piazza che, francamente, sventola in buonissima percentuale la bandiera australiana scegliendo la soluzione Pelligra”. Il sospetto è che oltre a Lodi e Baiocco ci saranno altri nomi di ex rossazzurri “nell’organigramma dei cinque competitor. Se ne sussurrano tanti, basta scorrere la carriera e il gradimento in seno alla tifoseria per quello che hanno dato alla causa rossazzurra: da Biagianti a Marchese, da Bucolo a Pantanelli, passando per altri protagonisti in Serie A ma anche in C”.

A proposito di Lodi, ha appena salutato l’Acireale e prima della scelta di Giovannone aveva chiarito: «Voglio giocare ancora, sto bene anche fisicamente». E infatti su di lui si sono fiondate quattro o cinque squadre di D pronte ad assicurarselo. “Ma Lodi, anche se non lo dice, vorrebbe evidentemente aspettare il Catania che verrà”. In merito a Baiocco, “ha vissuto a Catania per anni anche dopo il suo addio alla squadra del cuore. Ha intrapreso un percorso come allenatore e come educatore dei giovani talenti. Ecco perchè il gruppo Maestri lo ha scelto: personalità, grande rapporto con la città, esperienza da mettere al servizio dei ragazzini”.

Tornando a Giovannone, è stato individuata anche la figura del segretario generale ex Catania Giorgio Borbone. «Ha grande esperienza, sa leggere le carte federali come pochi», la motivazione dell’imprenditore laziale. Il gruppo Pelligra, invece, “comunica con l’esterno tramite l’ex addetto stampa rossazzurro Angelo Scaltriti che potrebbe essere annunciato a giorni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***