ASS. PARISI: “Manifestazioni d’interesse, valutiamo tutto dalla A alla Z. Non sbaglieremo nella scelta”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi è intervenuto nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor, tornando sull’adesione di cinque soggetti al bando pubblicato nei giorni scorsi:

“Abbiamo avuto un atteggiamento serio e responsabile facendo tutto nei tempi giusti. Comprendevamo lo scetticismo generale dopo quanto accaduto. I tifosi erano un pò sfiduciati ma io ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno, da buon dirigente sportivo. Abbiamo fatto subito la delibera di giunta, spedendo tutto alla Figc. Sapevamo del fermento che si sarebbe creato, siamo andati avanti e adesso cinque manifestazioni d’interesse sono un bel risultato. E’ una forma di riscatto anche per la nostra città, per la tradizione, per i nostri colori. Rappresenta un primo passo importante, un primo successo per Catania”.

“Siamo già al lavoro per la verifica delle manifestazioni d’interesse. Scambio diverse informazioni soprattutto con il sindaco facente funzioni che è anche un addetto ai lavori, ha dimestichezza con i numeri e le manifestazioni d’interesse. Stiamo lavorando in sinergia con la nostra direzione. Va valutato tutto dalla A alla Z per dare anche merito a chi le ha presentate. Mi permetto di ringraziare coloro che le hanno inviate, lo hanno fatto dimostrando la grande volontà di fare tornare il calcio a Catania. Avremo la possibilità di interloquire con tutti o alcuni protagonisti per fare ulteriori valutazioni e chiedere eventuale altra documentazione perchè non possiamo assolutamente sbagliare. Abbiamo il tempo per fare le giuste valutazioni. Dobbiamo scegliere il meglio tra cinque proposte importanti, alcune particolarmente note ai tifosi. Noi stiamo facendo un lavoro aggiuntivo a quello di stampa e tifosi. E’ un onere e soprattutto un onore, il bicchiere lo vedo mezzo pieno e questa è una grande responsabilità che ci è stata attribuita. Sono certo che non sbaglieremo nella maniera assoluta”.

“Il gruppo da scegliere dovrà dare le giuste garanzie anzitutto alla Figc, tutto il nostro lavoro dovrà essere passato al vaglio della Figc che stabilirà quanto chiedere economicamente alla società. Nella valutazione terremo conto di tutta la documentazione legata al patrimonio, alla disponibilità e credibilità del soggetto che andrà a gestire il Catania. Soprattutto sarà comparato il business plan di ogni singolo gruppo”.

