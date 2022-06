RUSSOTTO: “Catania, sarà l’inizio di un bellissimo percorso. Spero in una chiamata…”

In campo con le Vecchie Glorie lunedì allo stadio “Angelo Massimino” partecipando alla Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro, Andrea Russotto esprime ottimismo e fiducia per la ripartenza del calcio cittadino, non nascondendo il desiderio di tornare a vestire la maglia del Catania qualora ce ne fosse la possibilità. Queste le parole dell’ex attaccante rossazzurro: “Dopo gli ultimi momenti che purtroppo ci hanno massacrato, finalmente la gente è tornata a sorridere ed e questa la cosa più bella e importante. Il Catania rivivrà, questo è un nuovo inizio. Ho seguito la presentazione del nuovo Presidente, penso che siano persone molto pronte, che sanno quello che vogliono e cosa si aspetta da loro la città. Sono sicuro che sarà l’inizio di un bellissimo percorso. Se mi dovese chiamare qualcuno del gruppo Pelligra, chiedendomi se fossi disposto ad indossare nuovamente la maglia del Catania? Da giorno in cui abbiamo salutato i tifosi a Torre del Grifo, ripeto che sarei pronto ed onorato perchè ho questa città nel cuore. Spero che questo accada. Sono a disposizione del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***