SERIE C: il Catania non c’è più e la Vibonese spera nella riammissione

Come riporta Strettoweb, la Vibonese si prepara a presentare domanda di riammissione con discrete chance di successo. Soprattutto la vicenda Catania potrebbe smuovere le acque nel girone C e favorire il sodalizio calabrese, tra i più avanti nelle graduatorie. Qualche giorno fa, infatti, la Figc ha stilato i nuovi criteri, modificando le condizioni di priorità. Si darà spazio alle seconde squadre (stile Juve U23, ma all’orizzonte non se ne vedono altre), poi a quelle retrocesse dalla C e infine a quelle che hanno vinto i playoff dalla D. Al club del Presidente Pippo Caffo non resta che prepararsi, agire e attendere. Si prevede l’ennesima estate calda su questo fronte.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***