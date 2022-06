STAMPA NAZIONALE – Albanese (La Gazzetta dello Sport): “Catania, cordata vorrebbe ripartire da Pizzimenti”

“Una delle cordate intenzionate a prendere in mano il Catania vorrebbe ripartire da Marcello Pizzimenti, ex direttore al Perugia e in attesa di incontrare il Cosenza. Sarebbe un ritorno dopo il trascorso da calciatore”. E’ quanto riporta su Twitter il giornalista de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese. Attuale collaboratore all’interno della direzione sportiva del Cosenza Calcio, Pizzimenti (nella foto) è nato a Palermo il 27 aprile 1970 e ha indossato la maglia rossazzurra negli anni ’90, in Serie C. Da giocatore ha vestito, tra le altre, la casacca del Catanzaro. Vedremo se, nei prossimi giorni, la cordata di cui si fa riferimento presenterà la manifestazione d’interesse.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***