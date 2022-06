EX ROSSAZZURRI: Sottil allena per la prima volta in A, ufficiale il passaggio all’Udinese

Non è passata inosservata l’ottima stagione di Andrea Sottil sulla panchina dell’Ascoli, in Serie B. Per il tecnico di Venaria Reale giunge una lieta notizia: l’approdo ufficiale in A. Sottil è infatti il nuovo allenatore dell’Udinese, si tratta di un ritorno avendo vestito la maglia bianconera friulana dal 1999 al 2003 collezionando 115 partite e segnando 8 gol. L’ex tecnico rossazzurro allenerà così per la prima volta nella massima categoria dove, da calciatore, ha vestito anche le casacche di Torino, Fiorentina, Atalanta, Reggina e Catania. Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile, anche loro ex rossazzurri, seguiranno Sottil a Udine dopo la proficua esperienza ascolana.

