VERSO IL 18 GIUGNO: ora sotto con i pretendenti e, soprattutto, con i fatti

Pochi giorni al gong per l’invio di proposte relativamente alla procedura di manifestazione d’interesse predisposta dal Comune di Catania che successivamente al 18 giugno dovrà valutare nel dettaglio, nella persona del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, tutto il materiale che sarà pervenuto all’ente. Dopo questo fondamentale momento, si dovrà superare anche la valutazione della Federcalcio e osservare le determinazioni di quest’ultima sulla categoria d’appartenenza del nuovo club che rappresenterà la città di Catania nel calcio.

Gli ultimi giorni di questa settimana “bollente” hanno portato a conoscenza l’interessamento di alcuni soggetti, ormai presentatisi alla città in qualche maniera. Ci auguravamo tutti che andasse così, ovvero che i riflettori si accendessero sulla città in vista di questo momento particolarmente importante. Certo, non si può dimenticare però l’assordante silenzio seguito alle procedure fallimentari per la cessione del ramo sportivo d’azienda che avrebbero potuto salvare il professionismo alle pendici dell’Etna.

Ora sotto con i pretendenti, e soprattutto sotto con i fatti, con i documenti che raccontano verità incontrovertibili, con personaggi nuovi e dalle conclamate competenze nel settore. Non è la presenza di alternative che può rallegrarci e porre fine all’angoscia di questi mesi, di questi anni, bensì commisurare queste possibilità alle loro reali potenzialità.

