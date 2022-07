BRIGANTONY: non ce l’ha fatta il Maestro, si è spento nella notte

Da lunedì ricoverato in rianimazione, non ce l’ha fatta il cantautore catanese e tifosissimo rossazzurro Antonio Caponnetto, meglio noto come “Brigantony”. Si è spento nella notte, all’età di 74 anni. Lo ha comunicato la figlia Alessia: “Miei carissimi e affettuosissimi fans purtroppo il Maestro è salito in cielo”.

Nato nel rione Cibali, la sua musica spaziava dalla tarantella siciliana al rock (Nannu rock, U vinu sicilianu, Mi stuppai na fanta, ecc.), dal boogie-woogie allo swing, alla dance anni Ottanta e Novanta (Semu fuiuti frischi ecc.), dal rap (Opa’cche bellu ‘u cinima) al pop, alla latino-americana, fino al blues. Ha composto anche brani sul calcio ed in particolar modo sul Catania. Come quando, ad esempio, con Catà, Catà, Catacchiananu nel 2006 festeggiò la promozione rossazzurra in Serie A.

Benché frequentemente ricolmi di parolacce e battute sconce dialettali, doppisensi e quant’altro, i testi di Brigantony mostrano spesso uno spaccato reale della vita siciliana, soprattutto catanese. Molto spesso i suoi brani sono dei messaggi sociali, come Kala Bula che denuncia l’abusivismo nei mercatini, Tutti ca fumunu e Cancru rock contro il fumo o di monito contro l’AIDS come in A Puppera. Frequentissime sono le canzoni e le scenette dedicate alla politica, al suo aspetto più corrotto e al disincanto della gente verso i politici, venate talvolta di un certo qualunquismo. La sessualità è molto presente nei testi, con la presenza di personaggi eterosessuali, gay e bisex. Il tema è trattato con molta leggerezza, portando la discussione a un livello di normalità e consuetudine.

I pezzi di Brigantony parlano inoltre della Sicilia visitata in massa da stranieri, soprattutto negli anni Ottanta, facendo riferimenti continui alla città di Taormina, la meta più ambita all’epoca, e citando i turisti in svariate canzoni, facendo anche riferimento alle turiste nordeuropee, attratte dalla mascolinità sicula. Da menzionare il tema dell’emigrazione, molto sentito da Brigantony che proprio tra gli emigrati siciliani all’estero ha numerosi fan.

