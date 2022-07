LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Carra lavora a tutto campo per un miracolo stile Parma”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Quello sopra riportato è il titolo scelto dall’edizione locale del quotidiano. Luca Carra è il dirigente che dovrà fungere da raccordo tra il vertice del club (Pelligra, Grella) e il settore tecnico che in questo momento è in fase di allestimento grazie al lavoro del D.S. Antonello Laneri. Il suo “è un percorso di rimonta che ha già vissuto da protagonista” riportando il Parma dalla Serie D alla A nel giro di tre anni. “Dopo il crac della Parmalat entrò nel mondo del calcio come coordinatore del settore marketing – si legge -, portando in dote due mondi che sembravano distanti, ma che in realtà non lo erano: una laurea in filosofia, un master in management d’impresa. Ragionamento e strategie, carattere fermo e idee. Ecco cos’ha acquisto oggi il Catania Ssd”. Particolarmente interessante il concetto espresso nei giorni scorsi: «Non servono solo i denari per vincere, perchè sarebbe fin troppo semplice; faremo tutto quello che serve per arrivare all’obiettivo. Non vinceremo il campionato perchè ci chiamiamo Catania, solo a pensarlo commetteremmo un grave errore». Anche perchè «tutti daranno il doppio contro la favorita». Il ruolo del manager (il rapporto con l’azienda Erreà è uno dei capisaldi della carriera) è da collocare su progetti e vedute ampie.

