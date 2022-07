ESCLUSIVA – Trocini: “Catania grande favorito in D, proprio questa sarà una delle insidie maggiori per i rossazzurri”

Bruno Trocini, affermato e sorprendente tecnico di Serie C alla guida di Rende (che ha allenato anche in D) e Virtus Francavilla, ha espresso il proprio pensiero sul Girone I della prossima Serie D, focalizzandosi in particolar modo sulle eventuali incognite ed i possibili competitor che il Catania potrebbe incontrare.

Mister, alla guida del Rende lei ha vissuto per quattro anni il Girone I della Serie D. A suo modo di vedere questo è il più difficile di tutti i nove gironi della quarta serie?

“Onestamente non penso questo perché ritengo che ogni singolo girone abbia le proprie peculiarità e difficoltà. Sicuramente, insieme al girone pugliese (H), è uno dei più competitivi per via dell’agonismo, della qualità delle squadre e, soprattutto, del calore di molte piazze.”

Crede che il Catania sarà la grande favorita della prossima stagione?

“Assolutamente si e proprio questa sarà una delle insidie maggiori che la società rossazzurra dovrà superare se vorrà vincere il campionato e tornare in Serie C. Tutte le avversarie giocheranno con il coltello tra i denti cercando in tutti i modi di sconfiggere gli etnei, i quali dovranno essere consapevoli che tutte le domeniche affronteranno delle battaglie sportive. Il fatto di chiamarti Catania da solo non basta per vincere il torneo, ma serviranno moltissimi altri fattori come il sudore, la determinazione e lo spirito di sacrificio da parte di ogni singolo componente della squadra. Tutte le avversarie mi sembrano molto agguerrite specialmente il Lamezia e la Cavese – qualora gli aquilotti vengano inseriti nel Girone I – ma in realtà nessuna squadra potrà essere sottovalutata perché tutte giocheranno per vincere quando si troveranno di fronte il Catania.”

I suoi precedenti contro il Catania parlano di 1 sola vittoria in 10 incontri. Come si spiega questo trend (per lei) così negativo?

“Con la massima onestà intellettuale dico che il Rende o la stessa Virtus Francavilla erano qualitativamente inferiori al Catania, dunque per noi già in partenza sarebbe stato molto difficile fare risultato. Nonostante questo alcune volte siamo comunque riusciti a portare a casa almeno un punto anche se di vittorie ne abbiamo totalizzate davvero poche. Analizzando genericamente i vari match dico che quando incontri una squadra come il Catania bisogna sempre mettere in preventivo la possibilità di non riuscire a vincere; diverso è invece il discorso per una singola partita dove magari alcune volte la sfortuna o qualche errore dell’arbitro ci ha un po’ penalizzato. Nel complesso comunque il Catania ha meritato di vincere.”

Cosa non ha funzionato nella sua ultima esperienza al Potenza e, in vista del prossimo campionato, ha già ricevuto delle offerte concrete?

“Riguardo all’esperienza di Potenza preferisco non rispondere. In merito al mio futuro dico che, pur avendo avuto diversi contatti, alla fine sono rimasto libero perché alcuni tasselli non si sono incastrati nel modo giusto. Per il momento quindi rimango in attesa. Se mi ha cercato il Catania nelle scorse settimane? Non ho avuto alcun contatto con la nuova dirigenza. A prescindere dalla categoria il Catania rimane un club importante e tutti vorrebbero avere la possibilità di allenare i rossazzurri.”

Si ringrazia Bruno Trocini per la cortesia, la disponibilità ed il tempo concesso per l’intervista.

