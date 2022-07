CATANIA SOCIAL – Caniglia a Pelligra: “Nuovi investimenti a Melbourne, tuo nonno sarebbe orgoglioso di te”

Giovanni Caniglia, profilo scelto come Consigliere di Amministrazione del neonato Catania, è l’attuale Amministratore Delegato e Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana all’Estero di Melbourne (CCIE Melbourne). Un elemento di spicco anche questo, fortemente voluto dal Presidente Rosario Pelligra. A proposito delle attività del Gruppo Pelligra in continua crescita, con investimenti di centinaia di milioni di dollari regolarmente certificati in Australia (e non solo), Caniglia ha commentato via social i recenti affari portati a termine dallo stesso Pelligra nella “terra dei canguri”: “Meraviglioso vedere il Gruppo Pelligra reinvestire nella città di Melbourne – scrive -. Come membro di CCIE Melbourne, siamo lieti di vedere una famiglia imprenditoriale italo-australiana con forti legami con la comunità locale, che gioca un ruolo significativo nella trasformazione di questa nostra grande città. Tuo nonno sarebbe così orgoglioso! Bravissimo”, sottolineando le radici siciliane della famiglia Pelligra e la figura del nonno, sempre ben presente nella testa e nel cuore del neo Presidente rossazzurro.

