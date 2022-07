CATANIA (Sondaggio chiuso): ritorno ex rossazzurri, sì o no? Ecco cosa pensano i tifosi

La proprietà del gruppo Pelligra è al lavoro per completare l’organigramma societario e valutare a quali figure affidare il piano di rilancio dell’Elefante in tutti i settori. C’è anche la possibilità che eventuali tasselli del ‘vecchio’ Catania vengano individuati dalla società del Presidente Pelligra. Attraverso la pubblicazione di un sondaggio sul tema legato proprio alla eventualità che ex rossazzurri facciano parte del progetto del ‘nuovo’ Catania, abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la loro preferenza sul tema. Giusto puntare anche su ex Catania, oppure sarebbe meglio ripartire completamente da zero?

L’esito del sondaggio rileva come, in maggioranza, i tifosi si siano espressi in modo favorevole. Si è trattato, per la precisione, del 78% di votanti. Percentuale divisa al suo interno: il 29% ha detto “sì al ritorno di ex rossazzurri se motivati a far parte del progetto”; poi spicca un 26% che evidenzia come “qualche ex rossazzurro esperto potrebbe fare comodo”; un 17% che punterebbe “solo sul ritorno di giovani ex rossazzurri” ed un 6% che sarebbe orientato verso il “ritorno di qualche ex dirigente del Catania”. Solamente il 22% ha scelto l’opzione “No ex rossazzurri, bisogna resettare con il passato”.

