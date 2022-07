CORSARO (Sindaco Misterbianco) ribadisce: “Pronti ad ospitare il Catania. Sarebbe un bel volano per il nostro territorio”

Dopo le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Sicilia nei giorni scorsi, il primo cittadino di Misterbianco Marco Corsaro ribadisce attraverso un comunicato stampa la propria disponibilità a concedere l’utilizzo di alcuni impianti alla nuova proprietà del Catania per la disputa degli allenamenti nella prossima stagione agonistica: “Misterbianco si candida a ospitare gli allenamenti del nuovo Catania. Possiamo farlo perché disponiamo di ottimi impianti sportivi, curati ogni giorno e dotati di tutti i servizi necessari: l’appena rimodernato campo “Valentino Mazzola” e, in alternativa, lo storico “Toruccio La Piana” che potrebbe essere facilmente adeguato. Come sapete, nostro obiettivo primario è ricreare tutte le condizioni per riportare investimenti e lavoro in città. Vogliamo aprire Misterbianco alle imprese, all’innovazione e allo sviluppo, e pazienza per chi vuole che tutto resti fermo. Ospitare il Catania che rinasce sarebbe un bel volano per l’attrattività del nostro territorio. Siamo pronti a discuterne con il gruppo di Ross Pelligra e la dirigenza che sta per insediarsi. Naturalmente, lo sottolineo, per le società sportive locali non cambierebbe nulla: nel caso i rossazzurri ci scegliessero, nessuno spazio sarà tolto alle nostre squadre”.

