EX ROSSAZZURRI – Borghi ricorda Massimino: “Indimenticabile…”

Una delle colonne storiche del Calcio Catania anni ’80, l’ex attaccante Carlo Borghi autore di una trentina di gol in rossazzurro ha sempre avuto un legame fortissimo con lo storico presidente Angelo Massimino. Sui social ha pubblicato una foto, che lo ritrae gioso e festante portando in trionfo il ‘Presidentissimo’, accompagnata dalla scritta “Indimenticabile!”.

A proposito del suo rapporto con Massimino, tempo fa Borghi rilasciò le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni:

“A Catania vinsi il campionato di C nel 1980 dopo l’esperienza al Grosseto, poi tornai per altri cinque anni. La maggior parte della mia carriera l’ho trascorsa in Sicilia. Mi spinsero a tornare il bellissimo ricordo del mio primo anno trionfale in rossazzurro ed il Presidente Massimino che fece di tutto per riportarmi a Catania. Lui aveva una grossa simpatia nei miei confronti, me l’ha dimostrata più di una volta. Al Presidente piacevano molto gli attaccanti, penso che fossi privilegiato nel rapporto con lui proprio per questo. Mi chiamava spesso. E’ nata questa simpatia reciproca mutata poi in affetto”.

“E ricordo molto bene una foto dove il Presidente correva in mezzo al campo con la bandiera del Catania. Un ricordo emblematico della sua figura. Il rapporto è stato sempre eccezionale, lui stravedeva per me. C’era grossissima stima, mi incoraggiava sempre, si complimentava a fine partita. Qualche volta giustamente mi criticava, però c’è sempre stato un rapporto bellissimo. Rapporto che non si è incrinato neanche quando al termine di una partita da dietro mi diede una spinta facendomi cadere. L’anno successivo mi riportò a Catania chiedendomi scusa per quell’episodio, ma non era cambiato assolutamente nulla nei nostri rapporti. Quello fu un momento di troppo amore per il Catania. Non esistono più presidenti attaccati alla maglia, alla squadra come Massimino”.

