CURIOSITA’: Società Sportiva Catania, si riparte da dove tutto ebbe inizio

“SSD Catania” (“Società Sportiva Dilettantistica Catania”) è la denominazione del neonato club rossazzurro dopo il fallimento. Riparte il calcio ai piedi dell’Etna da dove tutto ebbe inizio. Sì, perchè nel lontano 14 settembre 1929 venne costituito il Catania assumendo la denominazione di SS Catania (“Società Sportiva Catania”). Allenata da Giorgio Armari, la squadra venne inserita nel girone A del campionato di Seconda Divisione Sud con formazioni campane, calabresi ed il Peloro Messina. Oltre ad essere la prima società a portare il nome della città dell’Elefante (poi cambiato nel 1936 in “Associazione Fascista Calcio Catania”), fu anche la prima ad indossare i caratteristici colori rossazzurri ripresi dal gonfalone cittadino, e per questi motivi può essere considerata la vera antesignana del Calcio Catania.

Il Catania nella sua prima stagione ufficiale disputò le partite interne sul Campo del Dopolavoro Ferroviario e chiuse al nono e penultimo posto della classifica con 10 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e ben 12 sconfitte. In vetta Paganese e Reggina conquistarono l’accesso al girone finale per la promozione, furono i calabresi a vincere il titolo. La stagione fece accumulare esperienza ai dirigenti etnei (con Santi Quasimodo Presidente) che si confrontarono per la prima volta con i campionati ufficiali della Federazione, dopo le fugaci apparizioni dei primi anni venti. In seguito il club partecipò a campionati di Prima Divisione, B e C. Dopo la caduta del regime fascita venne sciolto e il 24 settembre 1946 venne fondata la nuova società, che, ripartita dalla Serie C, nel giro di tre anni tornò in B.

