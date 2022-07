MERCATO: Bensaja, ok della Lucchese per la cessione ma non solo il Catania su di lui

27enne centrocampista romano che ben conosce la D e vanta tanta esperienza in Serie C, Nicholas Bensaja è uno dei profili su cui il Direttore Sportivo Antonello Laneri sta lavorando. Sarebbe un innesto rilevante per la mediana rossazzurra. Il suo cartellino appartiene alla Lucchese, ma la società toscana ha già deciso che Bensaja non rientra nei piani tecnici presenti e futuri. Pertanto c’è il via libera del club rossonero per il trasferimento. Attenzione al Brindisi che prova ad inserirsi, inoltre qualche società di Serie C è alla finestra. Vedremo se il Catania riuscirà a trovare un accordo nei prossimi giorni con il calciatore che ha indossato – tra le altre – le casacche di Paganese, Viterbese, Catanzaro e Monopoli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***