EX ROSSAZZURRI: Fall aggredito a San Benedetto del Tronto

Aggredito la notte scorsa a San Benedetto del Tronto (Ascoli) l’attaccante della Sambenedettese Calcio, Ameth Fall. Un tifoso rossoblu, già conosciuto alle forze dell’ordine, l’avrebbe colpito con un pugno alla tempia, al termine di un battibecco. Il giocatore si è recato al pronto soccorso per farsi visitare, venendo dimesso in poco più di un’ora. “Mancava solo questo, non si mettono le mani addosso”, il suo commento su Instagram. In questi giorni è stato al centro delle cronache sportive circa il mancato rinnovo del contratto. L’attaccante senegalese classe 1991 fu acquistato dal Catania nell’estate 2012, venendo ceduto poi in prestito a Bellaria e Rimini, prima del trasferimento a titolo definitivo al Barletta. Successivamente ha maturato esperienza soprattutto nel campionato di Serie D. Fall fa parte di quei giovani che, per varie ragioni, sono stati di proprietà del Catania senza totalizzare alcun minuto di gioco in maglia rossoazzurra.

