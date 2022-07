EX ROSSAZZURRI – Mercato: Franco Carboni, prima esperienza tra i professionisti. Va al Cagliari

Frankito Carboni, baby-talento della Primavera dell’Inter, in uscita dalla società nerazzurra. Lascia l’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Tanti club di A e B si erano interessati. In pole sembrava esserci l’Hellas Verona, invece a spuntarla è stato il Cagliari, fresco di retrocessione in cadetteria. Ottima opportunità per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Catania, trovando una sistemazione che gli consente di giocare in una Prima Squadra del campionato italiano.

Figlio dell’ex Catania Ezequiel, che fu un pilastro del centrocampo rossazzurro, Franco Carboni si è fatto apprezzare subito per le sue qualità, crescendo inizialmente da attaccante per poi imporsi ricoprendo il ruolo di terzino sinistro. Prima di essere convocato dall’Argentina del C.T. Scaloni, Carboni ha svolto la trafila nelle giovanili dell’Italia, giocando con la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini contro l’Austria, andando a segno. Adesso l’esperienza al Cagliari per il talento classe 2003 che il Catania cedette all’Inter qualche anno fa per una cifra pari a circa 200mila euro.

“Sono arrivato qui con grande entusiasmo e voglia di mettermi a disposizione – ha detto in conferenza stampa – Vengo da una bella esperienza a livello di Primavera con l’Inter, che mi ha permesso di imparare molto a livello umano e tattico. Devo crescere ancora tanto, il calcio professionistico e’ un’altra cosa per quanto riguarda valori e ritmi, l’ho visto per esempio allenandomi con campioni straordinari dai quali ho cercato di apprendere il piu’ possibile. Sicuramente mi aiutera’ trovare un bell’ambiente come quello rossoblu’ e ritrovare diversi giovani come me che ho affrontato l’anno scorso in Primavera. Sono pronto a mettere le mie qualita’ al servizio del gruppo, con le mie caratteristiche che sono quelle di un esterno di gamba in grado di presidiare la fascia e mettere in mezzo palloni importanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***