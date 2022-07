EX ROSSAZZURRI – Mercato, altro svincolato dal Catania trova sistemazione: Lo Duca torna a Rimini

Anche il terzino classe 2003 Lorenzo Lo Duca, dopo il fallimento del Catania e la cancellazione del titolo sportivo rossazzurro, si è svincolato dal club etneo. Reduce dalla positiva esperienza in prestito al Rimini neo promosso in Serie C, Lo Duca fa ritorno proprio al club biancorosso: “Ero svincolato dopo il fallimento del Catania, quindi ho firmato un pre-contratto di un anno come addestramento tecnico: sono molto contento di essere rimasto – afferma ai microfoni di corriereromagna.it – La società mi aveva fatto capire le sue intenzioni quindi me l’aspettavo ma non vedevo l’ora che si concretizzasse. Sto ultimando le vacanze a casa, a Milazzo, giovedì ripartirò verso Rimini e sono molto carico”.

