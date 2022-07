CATANIA: attesa una settimana di novità importanti per l’inizio del nuovo percorso

Quella che sta per aprirsi è una settimana ricca di novità che riguardano il percorso del nuovo Catania. La rinascita del calcio alle pendici dell’Etna passa da mercoledì 13 luglio 2022, a Venezia, dove sarà costituita la società calcistica con sede a Catania che richiederà l’iscrizione al campionato di Serie D 2022/23. La denominazione del club rossazzurro sarà comunicata nella stessa giornata, dopo la stipulazione dell’atto costitutivo. Tutte le informazioni correlate verranno rese note nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta (fine settimana o inizio della successiva) dopo l’invio degli atti per l’iscrizione al registro delle imprese e all’effettuazione degli ulteriori adempimenti necessari. Occasione anche per ufficializzare le figure che faranno parte del progetto.

Nel corso della prossima settimana uno dei principali rappresentanti del Gruppo Pelligra, Vincenzo Grella, avrà un colloquio diretto con il Comune di Catania ed in particolare l’assessore allo sport Sergio Parisi. Si parlerà della situazione legata ai lavori dello stadio “Angelo Massimino”, della definizione della sede sociale e della fruizione di un campo d’allenamento per i rossazzurri in vista della prossima stagione qualora, come sembra, Torre del Grifo Village non dovesse essere ancora disponibile. La FIGC, inoltre, sempre in settimana dovrebbe fornire una risposta proprio con riferimento alla partecipazione del Catania al torneo di D. Lo step successivo è rappresentato dal deposito nella sede regionale della FIGC della documentazione per l’iscrizione.

