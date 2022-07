STAMPA PUGLIESE – Mercato: “Pazienza, corteggiamenti da Catania ma il Cerignola potrebbe blindarlo”

Per la rinascita del Catania ci vuole Pazienza? Michele Pazienza, attuale tecnico del Cerignola, rappresenta uno dei potenziali obiettivi per la panchina della neonata società rossazzurra in Serie D. Se ne parla da qualche giorno. Dalla stampa pugliese, in particolare i colleghi di Antenna Sud, giunge notizia nelle ultime ore che da Catania “i corteggiamenti per Michele Pazienza non mancano. Una mera simpatia oppure a breve potrebbe essere presentata una proposta per il tecnico ofantino? In attesa di sviluppi da parte sua il Cerignola potrebbe mettere a tacere qualsivoglia voce blindando Pazienza con un bel contratto”. L’ex calciatore del Napoli è attualmente in bilico tra la possibilità di proseguire il rapporto con il Cerignola fresco di promozione in Serie C, oppure il trasferimento al Catania. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

