EX ROSSAZZURRI: Sarno si allena con l’Equipe Campania

E’ tornato per il dodicesimo anno consecutivo l’appuntamento con l’Equipe Campania, il ritiro per calciatori svincolati organizzato dal coordinatore Antonio Trovato. Si dà la possibilità ai calciatori in attesa di contratto di prepararsi al meglio alla nuova stagione e di ricevere l’assistenza necessaria in questa fase dell’anno, disputando anche amichevoli con squadre professionistiche e dilettantistiche. Da una decina di giorni risulta aggregato al gruppo anche l’ex rossazzurro Vincenzo Sarno, che radio mercato ha riaccostato tempo fa proprio al Catania ma, almeno per il momento, non riceviamo conferme circa una trattativa concretamente imbastita con la dirigenza rossazzurra. Sarno si è svincolato dalla Triestina dopo avere disputato una sessantina di partite con gli alabardati in C.

