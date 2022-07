EX ROSSAZZURRI: Ternana, il qualificato match analyst catanese Alfonso ha lasciato lo staff di Lucarelli

Nel 2020 il Catania perse un elemento molto importante dello staff: il catanese Ivan Francesco Alfonso, apprezzato e stimato match analyst, figura sempre più importante nel calcio moderno. Seguì mister Cristiano Lucarelli alla Ternana, come già accadde in precedenza quando assunse la decisione di accettare l’incarico a Livorno, lasciando anche in quel caso Catania. Un legame molto forte e solido, quello fra Lucarelli e Alfonso. Stavolta, però, quest’ultimo ha comunicato alla società umbra ed allo stesso ex allenatore rossazzurro la volontà di non proseguire il rapporto professionale con la Ternana. Si tratta di una perdita rilevante, avendo dato in questi anni un contributo prezioso allo staff di Lucarelli. La conoscenza di tutti i dettagli possibili dell’avversario, fase di possesso, pregi, punti deboli e quant’altro sono solo alcuni dei punti di forza del qualificato match analyst. Motivi strettamente personali lo hanno spinto a separarsi dal tecnico livornese che, peraltro, ha avuto modo di ringraziare tempo fa sui social. Ritenendolo una “persona alla quale sarò eternamente riconoscente, che non potrò mai smettere di ringraziare, non solo per quello che riguarda l’aspetto sportivo e professionale, ma principalmente per la sua amicizia in questi anni”. Alfonso, dunque, chiude un’importante pagina della propria carriera. In attesa del progetto giusto per ripartire.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***