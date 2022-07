CURIOSITA’ – Considerazioni di Laneri sulla Serie D: “Serve più la corsa che la qualità, quattro Under sempre in campo sono troppi”

Riprendendo alcune dichiarazioni rilasciate nel recente passato da Antonello Laneri, con ogni probabilità nuovo Direttore Sportivo rossazzurro, leggiamo riflessioni interessanti sul campionato di Serie D.

Viene definito “particolare”, sottolineando che “c’è bisogno di qualità ma serve anche tanta quantità. Non si gioca tanto a calcio, ma con palla lunga e pedalare” (fonte Giornale di Sicilia). Importante prelevare “Under forti”, bravi tecnicamente ma che è necessario si adattino alla Serie D “dove serve più la corsa che la qualità”.

Critiche, inoltre, sulla regola dei quattro under sempre in campo: “Da tempo dico che gli allenatori in Serie D avrebbero bisogno di più libertà. Quattro Under sempre in campo sono troppi. Penso invece che un ragazzo, chiunque esso sia, se è bravo gioca a prescindere e in qualsiasi categoria. É normale che il campionato si abbassa di livello se fai giocare Under ma magari non meritano, quando invece si potrebbe investire su bravi giocatori e anche monetizzare”.

