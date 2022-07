LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, nome club e titolo sportivo al vaglio della Figc”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il gruppo Pelligra ha presentato quattro ipotesi che sono al vaglio della Figc relativamente alla denominazione del club che dovrà contenere, ovviamente, la parola ‘Catania’ “per un segno di distinzione e di appartenenza da trasmettere ai tifosi dopo la scomparsa del vecchio club”. Zarbano è la prima garanzia del progetto di rinascita e, a ruota, potrebbe essere ufficializzato anche il D.S. Simone Di Battista. Inoltre l’8 luglio la Federcalcio esaminerà le iscrizioni, le possibili rinunce e le graduatoria dei ripescaggi in Serie D. “Il Catania dovrà avere in dote ancora un titolo ma, considerato il piano pluriennale e la consistenza economica di Pelligra, non dovrebbero sorgere inconvenienti. Verrebbe ammesso come fuori lista”, autorizzato a partecipare al campionato di Serie D.

