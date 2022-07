FRED (Catania Beach Soccer): “Al ‘Massimino’ atmosfera bellissima. Forza Catania, riparti alla grande”

Fred Cabral, ala brasiliana e capitano del Catania Beach Soccer, era presente allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro. E’ stato un momento speciale anche per la sua squadra, premiata per il prezioso contributo che offre allo sport catanese. “Abbiamo vissuto un’atmosfera bellissima, che ci dà motivazioni ulteriori per proseguire la stagione sulla strada giusta. Sappiamo quant’è importante Catania, speriamo in una ripartenza alla grande e che sia l’inizio di una nuova era, vincente. Vedendo così tanti tifosi allo stadio generare un’atmosfera davvero impressionante, sarebbe un piacere immenso assistere a qualcosa del genere anche nella nostra Arena. Invito tutti a seguire il Beach Soccer. Forza Catania, sempre!”.

