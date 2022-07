LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, si cerca un campo per gli allenamenti”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Entro fine mese potrebbe essere ufficializzata l’iscrizione del Catania al campionato di Serie D 2022/23. Intanto si attende dall’Australia la documentazione integrale necessaria affinchè venga costituita la società davanti a un notaio. A livello pratico i dirigenti del Gruppo Pellista stanno anche cercando la soluzione più idonea per sostenere gli allenamenti, visto che Torre del Grifo non potrà essere ufficializzato a breve. Si cerca una location siciliana (Zafferana?) per lo svolgimento del ritiro precampionato. In alternativa la squadra che nascerà potrebbe ritrovarsi in Calabria.

