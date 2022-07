LA SICILIA: “Torre del Grifo, più di un colloquio in ottica futura”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La nuova proprietà che si è aggiudicata il diritto di rappresentare il calcio a Catania sta lavorando affinchè tutti i tasselli vengano messi al loro posto. Tra le urgenze citate dall’advisor del Gruppo Pelligra, occupa senz’altro un posto un centrocampo di allenamento per il ritiro e per la prima parte di stagione. “Su Torre del Grifo il discorso resta più ampio e, seppur in cima ai desideri della proprietà, è un argomento che probabilmente si potrà definire e risolvere nel medio periodo, vale a dire a stagione già cominciata. Scibilia resta comunque nella posizione, apprezzabile, del «progettare e sviluppare», a suggellare l’interesse totale nei riguardi del Village, con il quale più di un colloquio è stato affrontato con la curatela fallimentare in ottica futura”.

