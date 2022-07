LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Conferenza al President Park Hotel, location cara ai tifosi…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Oggi, mercoledì 20 luglio, alle 12 è prevista la conferenza stampa di presentazione del progetto sportivo della Catania SSD del Gruppo Pelligra. Si terrà al President Park Hotel di Acicastello. “Lo stesso albergo – si legge – è stato per anni il quartier generale del Catania promosso in Serie A per esempio. Laddove Spinesi, Del Core, De Zerbi e tanti altri preparavano le vigilie più delicate. Il Catania, dunque, comincia da una location cara ai tifosi. Scaramanzia? Scelta logistica comoda? L’uno e l’altro probabilmente”. Vedremo se con Pelligra e Grella ci sarà anche il D.S. Antonello Laneri che, in attesa dell’ufficialità, “starebbe lavorando in ombra per definire alcuni dettagli del ritiro”, la cui sede sarà a Ragalna, a meno di sorprese dell’ultima ora.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***