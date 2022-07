LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Grella impegnato su più fronti. Settimana prossima atteso anche il nome dello sponsor”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

“I giorni caldi della verità. Grella in azione a 360 gradi per sciogliere tutti i rebus”. Titola così l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport. Il Vice Presidente Vincenzo Grella è impegnato su più fronti. “La prossima settimana, oltre all’ufficializzazione della partecipazione al torneo di quarta serie, dovrà portare certezze e nomi”. A partire dal ritiro. Ragalna appare la sede migliore, anche a livello impiantistico per una struttura “al passo con i tempi, con terreno in sintetico. Di fronte, una piscina olimpica potrebbe facilitare il lavoro in acqua del gruppo rossazzurro. Sempre durante la prossima settimana arriverà il nome dello sponsor che accompagnerà il club per almeno un paio di anni. Contratto a medio-lungo termine, così come i programmi della dirigenza rossazzurra che, in un quadriennio, vorrebbe riportare il Catania a livelli consoni al blasone della città e della tifoseria, impegnando una cifra abbastanza considerevole”.

