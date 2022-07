LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Laneri potrebbe scegliere Modica per la panchina, ma non è l’unica ipotesi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Capitolo Direttore Sportivo. Antonello Laneri è più di un’idea. “L’identikit di un esperto dietro le quinte che sappia guidare il nuovo Catania nel labirinto di una Serie D difficile da gestire si avvicina molto a quello dell’ex dirigente del Siracusa”. Laneri, se nei prossimi giorni verrà annunciato, potrebbe scegliere un allenatore di estrazione zemaniana, “quel Giacomo Modica che sul campo, dall’85 all’88 è stato uno dei riferimenti del boemo: regista dai piedi buoni, grande personalità nello spogliatoio”. Zeman per otto anni lo ha inserito nel suo staff che ha girato mezzo mondo lavorando anche in Turchia (Fenerbahce), a Napoli, Roma e Cagliari. Recentemente Modica ha allenato in D, mentre in C ha guidato a due riprese la Cavese e per una stagione la Vibonese. Ma i nomi accostati alla panchina rossazzurra sono tanti. Si è anche parlato, in particolare, di Vincenzo Feola (all’Akragas con Laneri nel 2014/15 promosso in C). Gira il nome di Eziolino Capuano, di Leo Criaco che aveva seguito lo stesso Laneri recentemente a Trapani, ma anche di Vito Grieco che, però, è stato recentemente annuciato dalla SPAL come tecnico delle giovanili.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***