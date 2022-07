LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Mercato, attenzioni puntate sull’albanese Vuthaj”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Avere certezze sui giocatori da accostare al nuovo progetto è prematuro. Ma al di là degli ex rossazzurri che sarebbero disposti a giocare in D (tra i quali Izco, Rosaia, Russotto e Curiale), “le attenzioni – si legge – sono puntate sull’albanese Vuthaj, in rotta col Novara dopo aver segnato 35 reti in D vincendo il campionato. Tra i dirigenti rossazzurri vige la consegna del silenzio assoluto, come era stato annunciato al momento dell’arrivo di Ross Pelligra in Municipio a Catania e, poi, al ‘Massimino’ per il saluto ai tifosi”. Soltanto dopo la registrazione del nuovo club si procederà all’assunzione di dipendenti e calciatori.

