GIOVANNONE – Comunicato stampa: “Parte il progetto Catania al Lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’imprenditore Luca Giovannone:

PARTE IL PROGETTO “CATANIA AL LAVORO”

“Archiviata la Manifestazione di Interesse, onore a Ross Pelligra!

In lui abbiamo un super presidente del Catania Calcio a cui auguro le più grandi fortune.

Abbiamo creato il gruppo Facebook “Calcio Catania Pelligra Fan Club Agenzia per il Lavoro Osmosi s.p.a”, per seguire la squadra di calcio in modo organizzato. Ulteriore obiettivo di tale gruppo e’ quello di coinvolgere nella creazione di posti di lavoro, la mia Agenzia per il Lavoro Osmosi spa, già’ presente nel territorio, che dal 2018 ha assunto più di 1000 persone tra Catania e dintorni.

Osmosi raccoglierà i curricula dei disoccupati di Catania e provincia e li proporrà ad aziende siciliane e del resto d’Italia. L’Istat ha appena pubblicato i dati sull’andamento della disoccupazione nel 2022 e sono state evidenziate enormi disuguaglianze nel mercato del lavoro su scala nazionale. Donne, giovani, residenti nel Mezzogiorno sono tra i soggetti più fragili. Il tasso di occupazione femminile è solo del 49,4%. Il tasso di occupazione dei giovani 15-24enni e’ il più basso tra le principali economie dell’UE27. E in Sicilia disoccupazione doppia rispetto alla media nazionale. Tra le regioni europee la Sicilia è quinta per disoccupazione dei giovani tra i 25 e i 29 anni. Una delle cause principali è il mismatch, “mancata corrispondenza” tra le competenze dei lavoratori e il bisogno delle imprese.

L’Agenzia per il Lavoro Osmosi spa, propone il progetto “Catania al Lavoro”, organizzerà corsi di formazione gratuiti per ridurre tale gap. E’ necessario avviare collaborazioni strette con aziende del territorio per sviluppare una cultura di lifelong learning attraverso la promozione di percorsi di formazione continua e la partecipazione ad academy aziendali per permettere alle imprese di tenere costantemente il polso dei propri fabbisogni e creare canali privilegiati di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Quindi il “Calcio Catania Pelligra Fan Club Agenzia per il Lavoro Osmosi s.p.a.”, non si limiterà ad organizzare iniziative volte a supportare la squadra di calcio ma avrà anche una sezione che si occuperà di disoccupati e lavoro. Persone in cerca di lavoro attraverso il suddetto gruppo Facebook potranno proporre le loro candidature e postare il proprio curriculum attraverso un link dedicato, con lo stesso link le aziende in cerca di manodopera potranno entrare in contatto con Osmosi.

Scanso equivoci, chiarisco che il nostro gruppo Facebook e le sue conseguenti iniziative calcistiche non saranno mai in contrasto con gruppi organizzati di tifosi e nemmeno in alternativa ad essi ma semmai in totale sinergia con tutti gli altri. Altresì le iniziative di lotta alla disoccupazione, “Catania al Lavoro”, saranno svolte da Osmosi, che opera con licenza Anpal (Ministero del Lavoro), nel rispetto e in collaborazione con le istituzioni territoriali, regionali e nazionali”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***