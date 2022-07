LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Lavori stadio, si procederà a tappe. Il 29 luglio il nome della ditta che si aggiudicherà il bando”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il 29 luglio verrà reso noto il nome della ditta che si aggiudicherà il bando diffuso dal Comune per i lavori di riqualificazione dello stadio “Massimino”. I fondi sono comunitari, 5,9 milioni di euro per sistemare le tribune (seggiolini compresi), tribuna stampa, spogliatoi, servizi igienici e il manto erboso con l’impianto di drenaggio che negli ultimi anni ha procurato grattacapi nelle stagioni delle piogge. Il terreno di gioco, in ogni caso, “sarà l’ultimo ad essere interessato dai lavori e la ditta sa che dovrà intervenire lontano dalla stagione agonistica”, ha affermato l’assessore allo sport Sergio Parisi. Si procederà a tappe. “Metà tribuna centrale interessata dai lavori, metà libera. E così via negli altri settori per permettere al pubblico di entrare comunque allo stadio”.

