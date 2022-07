LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Spunta anche l’ipotesi Milo per il ritiro estivo. Torre del Grifo necessita di manutenzione integrale”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Altro nodo da sciogliere, l’individuazione di una struttura libera che abbia un campo in erba, un albergo e una palestra non tanto distanti per sostenere il ritiro estivo. Zafferana Etnea possiede le caratteristiche richieste, “Pedara ha addirittura palestra e campo in un’unica struttura ma il fondo del terreno di gioco deve essere risistemato”. Praticabile anche “la soluzione Milo”, distante pochi chilometri da Zafferana. In quanto a Torre del Grifo, si diceva di un probabile anno di attesa. “I tempi sono dettati da passaggi necessari con Tribunale e Curatela, con un’eventuale asta o l’affitto iniziale degli impianti. Se, come sembra, Pelligra vuole acquistare la struttura, dovrà procedere successivamente con la manutezione integrale di una struttura galattica che, dal 9 aprile scorso, è chiusa al pubblico”. Facile immaginare “il deterioramento degli impianti e la necessità di riprendere la cura di manti erbosi, zone verdi, piscine, palestre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***