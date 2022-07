LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra, empatia con la città. Tanta attenzione anche per il settore giovanile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il 13 luglio 2022 è una data che difficilmente i tifosi dimenticheranno, così come è impossibile obliare il Catania 46, con tutti gli avvenimenti ad esso legati. Il nuovo Catania, con il Pelligra Group al timone, è realtà. “Nell’intento della società, oltre alla prima squadra che trainerà l’intero club, ci sarà tanta attenzione anche per il settore giovanile. Nel progetto di Pelligra si dà tanta importanza al vivaio per rinfoltire la prima squadra”. Valorizzando i talenti locali. Inoltre “l’empatia nata subito tra Pelligra e la città è una caratteristica che potrà giovare e che aiuterà a far rinascere l’Elefante dalle ceneri”. Una conferenza stampa che sarà convocata la prossima settimana “spiegherà ancora meglio gli obiettivi e gli step che la nuova società intende muovere nella direzione che vorrà intraprendere a medio e lungo termine”.

