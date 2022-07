LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra punta su Biagianti per dare una continuità alla storia recente del Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Marco Biagianti sarà il nuovo team manager della società del Gruppo Pelligra. L’edizione locale del quotidiano rilancia la notizia dei giorni giorni. “Se si parla di Francesco Lodi in campo come ipotesi da sviluppare e portare a termine – riporta –, il nome di Marco Biagianti è soltanto da annunciare visto che i colloqui tra la società e il centrocampista fiorentino sono andati già a buon fine”. Biagianti è reduce da una stagione da club manager nel calcio a 5 con la Meta Catania vice campione d’Italia. Si è trasformato in dirigente e, soprattutto, “in uomo capace di veicolare la parte pulita dello sport dalla società verso i tifosi”. Potrebbe diventare davvero “il frontman della nuova società”.

Biagianti ha sempre confermato il suo amore per la storia e la maglia del Catania. “E se il 29 agosto 2013 veniva allontanato dall’allora gestione legata a Pablo Cosentino, il 24 settembre 2020 Biagianti convocò una conferenza stampa per annunciare, visibilmente sofferente e deluso, il suo addio al calcio con parole toccanti e lacrime sincere: «Mai più indosserò una maglia che non sia quella rossazzurra, amo il Catania e piuttosto smetto se non potrò più indossare quella casacca». Promessa mantenuta. Ma al di là di due stagioni, leggendo numeri, storia e vissuto, il gruppo di Ross Pelligra si è avvalso della sua esperienza per dare una continuità alla storia recente del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***