MERCATO – Stampa locale, Vagliasindi accosta al Catania Bensaja e Fedato

Ai microfoni di Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi accosta al Catania i profili di Nicholas Bensaja e Francesco Fedato. Il Direttore Sportivo Antonello Laneri starebbe trattando entrambi i giocatori. Il primo, centrocampista 27enne, ha maturato esperienza sia in Serie D che in C ed ha vestito negli ultimi anni le casacche di Viterbese, Lucchese e Paganese. Tra le fila della Lucchese ha militato anche Fedato, esterno offensivo classe 1992 compagno di squadra di Bensaja lo scorso anno ed ex rossazzurro che non lasciò il segno alle pendici dell’Etna, in A, nella stagione 2013/14.

