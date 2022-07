LA SICILIA: “Attesa in città per la nascita del nuovo Catania. Pelligra vuole un blocco vincente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nuove sfide e nuovi scenari all’orizzonte per il Catania targato Ross Pelligra. Smaltita la sbornia del trionfale approdo dell’imprenditore italo-australiano ai piedi dell’Etna, dove quindici giorni fa ha scatenato l’entusiasmo del popolo rossazzurro, la città attende trepidamente l’ufficiale nuova denominazione del nascituro club etneo. Sebbene il Catania ripartirà dal torneo di Serie D e dovrà riguadagnarsi l’accesso nel professionismo, “il morale tra i sostenitori è ben più alto delle precedenti stagioni, dove si conosceva un punto d’inizio ma non il percorso e nè tantomeno la fine dei proclami/piani sportivi dei predecessori”.

Domani, mercoledì 13 luglio, a Venezia, da uomini fidati dell’advisor Dante Scibilia, in occasione della costituzione della società calcistica che si avvarrà della normativa federale ad hoc per l’iscrizione in sovrannumero al campionato 2022/23 di Serie D, “saranno resi noti nuova denominazione e logo del club”. Pelligra ha già dato mandato ai suoi collaboratori di “costituire un blocco vincente”. E’ assai probabile che domani venga delineato il ruolo nel ‘board’ di Vincenzo Grella e quello di Alessandro Zarbano, storica spalla di Enrico Preziosi al Genoa e nome caldo per la carica di Amministratore Delegato. “Più di una nota di merito nel curriculum di entrambi, in materia di professionalità e abilità, lascia intendere che il ruolo dei due professionisti sarà molto importante. Anzi, si suppone lo sia già stato nella scelta dei dirigenti che comporanno il prossimo Catania”.

