LA SICILIA: “Catania, si considera anche l’ipotesi Morello”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

I professionisti che graviteranno attorno al nuovo Catania sono sinonimo di garanzia. Lo è Dante Scibilia, pur confermando il suo ruolo da advisor mediatore a distanza non immerso nel quotidiano di gestione, lo saranno senz’altro Vincenzo Grella e Alessandro Zarbano, ex Amministratore Delegato del Genoa che continua a trincerarsi piacevolmente dietro a un no comment di cui si conosce obiettivamente la risposta. E intanto continua il casting per le nuove figure del direttivo rossazzurro. C’è anche l’ipotesi Davide Morello, disse a Messina nel 2019/20 “noto allo stesso Grella, con cui non ha negato di avere un rapporto di grande stima professionale”, mentre non entusiasma la piazza il nome di Leandro Rinaudo, attuale direttore responsabile attività giovanile del Palermo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***