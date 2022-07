LA SICILIA: “Catania, grande consapevolezza dei prossimi passaggi. Venerdì Consiglio Federale”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Non sarà questa la settimana decisiva per conoscere l’ufficialità dell’iscrizione del nuovo Catania nella massima serie dilettantistica, ma “la Serie D è un aspetto che non è mai stato seriamente messo in discussione”. C’è grande consapevolezza dei prossimi passaggi da ottemperare in casa Catania. “Organigramma e staff tecnico saranno svelati, ma dietro ragionamenti di Pelligra e collaboratori”. Con figure di spessore per un progetto che sia vincente subito. A Catania se ne sono resi conto tutti, le prospettive e gli standard sono alti. Regge poi l’interrogativo sulla data e il luogo del raduno/ritiro precampionato, “fattore che la nuova proprietà non ha assolutamente preso sottogamba”. Domani, intanto, si riunirà il Consiglio Federale. “Da Roma si è consapevoli al 100% della potenza economico-finanziaria della nuova proprietà rossazzurra. Aspetti fondamentali che hanno già trovato il placet di Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio”.

