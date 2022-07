LA SICILIA – Marchese: “Il Catania prenderà i migliori sul mercato. Farò di tutto per batterlo, sono un professionista”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Giovanni Marchese, grande ex rossazzurro per avere vestito la maglia del Catania e lavorato ai piedi dell’Etna come tecnico nel settore giovanile, torna sulla squadra dell’Elefante che affronterà nel prossimo campionato di Serie D, girone I: “Crediamo tutti che il Catania sarà la favorita del girone, anche se ancora si sa poco su chi saranno i dirigenti, l’allenatore e i giocatori, ma avendo un budget superiore rispetto alle altre credo prenderà i migliori sul mercato. Poi ci saranno le calabresi e forse le campane. Ma nessuno parte sconfitto, le partite saranno da giocare. Affrontare il Catania sarà per me un’emozione enorme, bellissima. Quei 180′ saranno particolari, intensi, ma sono un professionista e farò di tutto per fare vincere l’Acireale. Proprio perchè sarà un’occasione importante, cercherò di dare il massimo per fare gioire i tifosi granata”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***