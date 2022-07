L’EDITORIALE – Il rossazzurro torna a sventolare. Adesso è tempo di ripartire

Trattative di mercato, toto-dirigenti e analisi sul campionato che verrà. A Catania si parla di calcio. Non sembra vero, non sembra possibile, dopo anni in cui a contaminare le vicende sportive c’era sempre qualcosa relativa ad altro, i conti che non tornavano e i rischi di uno stop non legato alle partite ma all’impossibilità di mantenere in piedi una struttura complessa come quella di un club di calcio.

Che il vento sia cambiato appare evidente, non tanto per l’imminente nuovo inizio di un’altra stagione, anche se in Serie D, ma per la formazione di una nuova società che carte alla mano ha il potenziale per esprimere solidità e ambizione della città. Il rossazzurro è tornato così a sventolare sotto i vessilli della Catania SSD, il nuovo Catania che anche nel nome tiene fede in qualche modo a tradizione e appartenenza. Questa attenzione agli elementi cari alla gente appassionata non può che essere un gradevole segnale di vicinanza della nuova proprietà ai desideri della gente.

Questo aspetto dovrà riflettersi anche sulle scelte che riguarderanno l’ambito strettamente sportivo. La settimana entrante porterà con sé le prime ufficialità per i ruoli di dg, ds e tecnico. Tasselli importanti che faranno da apripista alla costruzione di una squadra forte che possa centrare il salto di categoria e l’approdo al professionismo, perso dalla città di Catania lo scorso mese di aprile.

Il carico di attesa e le importanti aspettative rendono questi mesi determinanti per capire già quanto sia forte nelle idee e nelle prime manifestazioni reali il progetto disegnato da Pelligra Group, da Ross Pelligra in persona e da Elefante 1946. La strada da fare è lunga. Intanto è tempo di partire, in quarta però.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***