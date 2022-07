LITTERI: “Catania? Ad oggi nessun contatto ma sarebbe un sogno vestire la maglia rossazzurra”

Al momento solo un’ipotesi, ma chissà che non possa nascere una trattativa nei prossimi giorni. Tra i nomi accostati al Catania c’è anche quello del catanese Gianluca Litteri, attaccante classe ’88 svincolatosi dalla Triestina e che ha rilasciato alcune dichiarazioni a goalsicilia.it: “Sicuramente preferirei rimanere in C, ho qualche richiesta che sto valutando perché penso di potere essere ancora un giocatore importante anche in Serie C. Ecco perché voglio valutare a 360 gradi. Non so nulla di una possibile trattativa col Catania. Ancora devono prendere l’allenatore, ma indubbiamente indossare la maglia del Catania mi interesserebbe eccome, a prescindere dalla categoria. Sarebbe un sogno che si avvera se dovesse succedere”.

