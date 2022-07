MERCATO: Catania, si tenta il colpo Giovinco

Giuseppe Giovinco, classe 1990, ha da poco raggiunto l’accordo con il Taranto per la rescissione del contratto, dopo il mancato rinnovo. Diversi club di Serie C e D hanno iniziato ad interessarsi al fantasista, fratello di Sebastian. Secondo le indiscrezioni raccolte da Serie D 24, “sarebbero in corso intensi e fitti colloqui con il direttore sportivo del Catania, Antonello Laneri. L’obiettivo è quello di potersi assicurare il giocatore e precedere la fitta concorrenza. A Giuseppe Giovinco piacerebbe molto la Sicilia come prossima destinazione”, in una piazza di certo importante e ricca di storia. Sullo sfondo, “rimane vivo l’interesse della Lucchese e del Casarano, anche se il club toscano sembrerebbe la seconda destinazione più quotata, in caso di mancato accordo con il Catania”.

