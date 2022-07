MERCATO – Ex rossazzurri: futuro ancora in Italia o all’estero per Sipos?

Quale futuro per Leon Sipos? Da qualche giorno varie testate giornalistiche tarantine lo accostano al Taranto, club che, evidentemente, ha un debole per gli ex rossazzurri visto l’ingaggio risalente a qualche giorno fa del centrocampista Alessandro Provenzano, l’operazione definita a gennaio con il Perugia per Kalifa Manneh, l’interesse manifestato nelle scorse settimane per il Direttore Maurizio Pellegrino (trattativa non andata in porto), l’esterno Antonio Piccolo e, di recente, Tommaso Ceccarelli e Giacomo Rosaia. Adesso il mirino viene puntato su Sipos, rientrato alla base (Spartak Jurmala) dopo il prestito al Catania ed il provino sostenuto con la SPAL (la società ferrarese ha deciso di non tesserarlo). Detto del forte interessamento del Taranto, sulle tracce del croato ci sono anche club esteri e altri italiani di Serie C e B.

