MERCATO – Ex rossazzurri: anche Monteagudo trova squadra, firma con la Viterbese

Argentino come il ds della Viterbese Mariano Fernandez, si è svincolato nei mesi scorsi dal Catania a seguito della radiazione del club dell’Elefante: il nuovo rinforzo per la squadra gialloblu laziale (partecipante al campionato di Serie C) è il difensore Juan Monteagudo, il quale si aggiunge alla lista di ex rossazzurri che hanno trovato nuova sistemazione dopo il triste epilogo alle pendici dell’Etna. Classe 1995, Monteagudo è reduce da una buona stagione sul piano personale ed ha una gran voglia di ricominciare facendo registrare ulteriori progressi.

