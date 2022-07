MERCATO: mister Ferraro a Catania con alcuni dei suoi fedelissimi?

Raggiunto l’accordo con mister Giovanni Ferraro, in attesa dell’ufficialità vedremo se porterà con sè alcuni dei suoi fedelissimi a Catania. Non di rado l’allenatore che trova nuova sistemazione riesce nell’intento di ripartire con almeno un paio di elementi che hanno brillato particolarmente nel corso delle sue gestioni. Sarà così anche nel caso di Ferraro a Catania?

Dando uno sguardo agli atleti più spesso impiegati nel corso della carriera del nuovo timoniere rossazzurro, il difensore Ciro Poziello ed il centrocampista Roberto De Rosa sono i giocatori nettamente più utilizzati con oltre 50 gettoni di presenza. 32 anni il primo, 27 il secondo, entrambi hanno dato un contributo fondamentale alla causa del Giugliano, portando i gialloblu in trionfo nella passata stagione.

Il mediano Giovanni Ceparano (2002), il centrocampista Gladestony da Silva (1993), il trequartista Federico Cerone (1985), il terzino Aniello Boccia (2002), l’attaccante Nicolas Rizzo (1993) e il difensore croato Eric Biasiol (1997) rappresentano altri profili determinanti. Soprattutto Cerone che, dall’alto dei suoi 36 anni, corre come un ragazzino e nello scorso torneo di Serie D ha realizzato 17 reti ed effettuato 14 assist rivelandosi preziosissimo nel contesto tattico del Giugliano. Attualmente è senza contratto, chissà che Ferraro non ci faccia un pensierino chiedendo alla dirigenza rossazzurra di portarlo in Sicilia.

Da non sottovalutare il fatto che degli elementi sopra citati, Rizzo sia una vecchia conoscenza del Direttore Sportivo Laneri (Siracusa). Gladestony, invece, ha vestito la maglia del Catania nella stagione 2016/17 e andò via a seguito dei rapporti non idilliaci con Lo Monaco per motivi contrattuali.

